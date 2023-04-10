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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور شريف مكين -وكيل وزارة الصحة بالدقهلية مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة  ووحدة طب الأسرة بالبرامون إلى جانب مكتب صحة ثان المنصورة.

استهل وكيل الوزارة جولته بتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية بكتامة حيث تبين أن الوحدة مغلقة فى  موعد  النوبتجية وقرر إحالة المتغيبين للتحقيق لعدم وجودهم في العمل.

وتابع مكين الجولة بالتوجه إلى وحدة طب الأسرة بالبرامون  واتضح من المرور تواجد ممرضة وعامل فقط وغياب باقى أفراد عن النوبتجية المكلفة بها بالوحدة

ووجه وكيل الوزارة بإحالتها للتحقيق بالشؤون القانونية بالمديرية، مكلفًا مديرة الإدارة بتكثيف المرور والمتابعة الميدانية على جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للإدارة.

كما اطمأن وكيل الوزراة على سير العمل بمكتب صحة ثان المنصورة ومدى التزام الفرق الطبية ووجودها، وقام بمناظرة السجلات، والتأكد من تدوين كافة البيانات.

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المتابعة الميدانية محافظ الدقهلية الرعاية الصحية وكيل وزارة الصحة مركز الرعاية الصحية الأولية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خالد عبد الغفار وزير الصحة

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