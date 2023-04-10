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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباجوشي: تحديد أحد السعف يكون وفقاً لعلوم مصرية قديمة .. فيديو

أحد السعف
أحد السعف

قال إبراهيم إسحاق الباجوشي، عضو لجنة التاريخ القبطي، إن تحديد أحد السعف يكون وفقاً لعلوم  مصرية قديمة تعود لبداية أول تقويم في العالم.

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فيديو| الأقباط يحتفلون بـ"أحد السعف".. "صدى البلد" في قلب احتفالات أشقاء الوطن والمصير

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لقطات من احتفال الأقباط بأحد السعف في دير الأنبا سمعان بالمقطم |شاهد

وأضاف "إبراهيم إسحاق الباجوشي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن أحد السعف له أسماء كثيرة من ضمنها أحد الشعانين وهذا الإسم جاء من كلمة عبرية بمعني يخلصنا وهذا هو الهتاف الذي صرخ به الأطفال عندما دخل المسيح إلي أورشليم.

وتابع إبراهيم إسحاق الباجوشي، أن من الأسماء الأخري لـ أحد السعف هو أحد الزيتونة وعيد دخول المسيح إلي أورشليم، مشيراً إلى أن بدأ الإحتفال بعيد أحد السعف في عصر المسيح الأول وحتي يومنا هذا.

برنامج التاسعة الأقباط أحد السعف أحد الشعانين القناة الأولى قناة الأولى المصرية

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