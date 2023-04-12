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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكبير يتصدر التريند وجزء ثامن في الطريق.. شاهد

الكبير أوي
الكبير أوي

قال حسن القناوي، المصحح اللغوي للهجة الصعيدية،إن أحمد الجندي مخرج "الكبير أوي" يريد أن ينقل الصعيد ويحاكيه كما هو في الواقع، مؤكدًا أن ذلك يساعده في عمله كثيرًا.

 

 وأضاف حسن القناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن المخرج هو المسؤول عن العمل الدرامي، منوها عن تفاصيل حول تجربته في العمل مع فريق مسلسل "الكبير أوي"، والمذاع عبر القضائيات في شهر رمضان.

أكد القناوي، أن مكي والجندي لديهم ذكاء كوميدي، فيؤكدون أنهم يضحكون مع الصعايدة وليس يضحكون عليهم، وهذا سر من أسرار نجاح "الكبير أوي"، مضيفًا أن نجاح المسلسل يرشح وجود جزء ثامن.

 

شهر رمضان ا التريند سيد على كوميدي الكبير أوى

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