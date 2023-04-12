الكبير يتصدر التريند وجزء ثامن في الطريق.. شاهد

قال حسن القناوي، المصحح اللغوي للهجة الصعيدية،إن أحمد الجندي مخرج "الكبير أوي" يريد أن ينقل الصعيد ويحاكيه كما هو في الواقع، مؤكدًا أن ذلك يساعده في عمله كثيرًا.

وأضاف حسن القناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامجه "حضرة المواطن"، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن المخرج هو المسؤول عن العمل الدرامي، منوها عن تفاصيل حول تجربته في العمل مع فريق مسلسل "الكبير أوي"، والمذاع عبر القضائيات في شهر رمضان.

أكد القناوي، أن مكي والجندي لديهم ذكاء كوميدي، فيؤكدون أنهم يضحكون مع الصعايدة وليس يضحكون عليهم، وهذا سر من أسرار نجاح "الكبير أوي"، مضيفًا أن نجاح المسلسل يرشح وجود جزء ثامن.