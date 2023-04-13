عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 350 كرتونة مواد غذائية بأسوان ضمن مبادرة"كتف فى كتف"للأسر الأولى بالرعاية

مبادرة كتف فى كتف
مبادرة كتف فى كتف

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان ومكتب مشروعات الأورمان بأسوان فى توزيع 350 كرتونة مواد غذائية على 350 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى العليقات والكلاحين والكروم والقفطية مركز دراو شمال أسوان، وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 

ويأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة أسوان وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

محافظ أسوان: الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وقاية مبكرة من الأمراض الوراثية

محافظ أسوان يتابع وصول شحنات القمح بمطاحن وصوامع الجوزيرة

التحالف الوطنى 

وقال محمد يوسف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بأسوان بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة " كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وفي إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

صحة أسوان: ضبط 26 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي

محافظ أسوان يستقبل مجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية ضمن زياراتهم للمشروعات القومية

مواد غذائية

وأضاف ممدوح شعبان لأن إستراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 4000 كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفي سبيل نجاح مشروعها الإنساني لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، مع توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية في محافظة أسوان يشمل جميع عزب ونجوع وقرى في جميع مراكز المحافظة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الأورمان اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

انخفاض شديد.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قوية لـ الدولار بإعلان صادم

صورة تكشف مشهدًا صادمًا بين جعفر العمدة وبلال شامة في الحلقة المقبلة

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: الفحص الطبي للمقبلين على الزواج وقاية مبكرة من الأمراض الوراثية

ترشيحاتنا

نشرة الحوادث|فتاة السويس حبيبها سلم جسدها لأصحابه وأزمة جديدة لطبيب الكركمين والخلع يقتل سيدة أسيوط

تحذير عاجل من اليابان بعد سقوط صاروخ كوريا الشمالية

هل نقوم ليلة القدر كاملة أم يكفي قيام بعضها؟

احترسوا.. أصحاب هذا المرض يزيد في الصيام .. هذه الأعراض

الصحفيين تنظم رحلة إلى الغردقة.. تسهيلات للأعضاء وأسرهم

بداية النهاية لـ الأخضر.. سقوط وشيك لـ الدولار الأمريكي وظهور عملات جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم بلوغه 76 عامًا .. أسطورة كمال الأجسام مستر الكون يكشف سر تمتعه بلياقة بدنية مذهلة

شاب يوزع شربات بالموز في الاسكندرية بعد براءة المعلم جعفر العمدة..صور

سحورك عندنا.. طريقة تحضير فول بالليمون المعصفر

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

فيديو

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ