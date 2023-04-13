الحكم على امرأة أنهت حياة عشيقها بوحشية في بريطانيا.. تفاصيل

بعد مرور ما يرقب من عام على الجريمة، أصدرت محكمة بريطانية حكما على امرأة تبلغ من العمر 43 عاما أنهت حياة عشيقها البالغ من العمر 50 عاما بوحشية أثناء جدال.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، فقد أنهت جوان موران حياة عشيقها جوناثان جيبونز داخل المنزل اللذين كانا يقيما به أكتوبر الماضي.

تفاصيل الجريمة

وقضت المحكمة على السيدة التي تقيم في مقاطعة مرزيسايد، شمال غرب بريطانيا بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن 17 عاما بسبب قتلها عشيقها طعنا بالقلب.

وعلق ابن الضحية على ما حدث مع والده، قائلا: “شعرت بصدمة كبيرة بمجرد سماعي عما حدث مع والدي، علما بأني لم أحدثه منذ 2016 بسبب علاقته بها، ولم يقابل ابدا خلالهم حفيده البالغة من العمر عامين”.