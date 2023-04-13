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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقدم 55 مرشحا في اليوم الأول لفتح باب الترشيح لمجالس إدارات الغرف التجارية

صدى البلد

صرح الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه قد تقدم في اليوم الأول 55 مرشحا من ال 27 محافظة بواقع 8 مرشحين في دمياط، و6 مرشحين في كل من بورسعيد و الأقصر والبحر الأحمر، و 5مرشحين في كل من القاهرة وقنا، و 4 في أسيوط، و 3 مرشحين في كل من الجيزة وكفر الشيخ، و2 مرشح في كل من الإسكندرية والمنوفية، ومرشح واحد في كل من الغربية والبحيرة ومرسى مطروح والاسماعلية وجنوب سيناء.


وكان تم فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجالس الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لمدة خمسة أيام عمل بدأت أمس الأربعاء، وذلك أمام رئيس لجنة الجدول مدير مكتب السجل التجارى الرئيسى بكل محافظة، لمن تنطبق عليهم شروط الترشح طبقا لقانون الغرف التجارية والمدرجين بالجداول الانتخابية.

 

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى أن مكاتب السجل الرئيسية مفتوحة خلال الخمس أيام عمل التي تسبق إجازات العيد من الساعة الثامنة صباحا لتلقى طلبات الترشح في السبعة وعشرون محافظة وحتى نهاية ساعات العمل الرسمية.


وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاج الغرف التجارية انه سيتم انتخاب 194 عضوا في ال 27 غرفة بواقع 11 بالقاهرة و 9 بالإسكندرية و 8 في كل من غرف المستوى الأول وهى بورسعيد ودمياط والجيزة والغربية والشرقية واسيوط والدقهلية والجيزة وسوهاج وكفر الشيخ التي تم رفعها للمستوى الأول خلال الدورة الحالية، و 7 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثانى وهى القليوبية والمنوفية والاسماعلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا وجنوب سيناء وقنا واسوان وشمال سيناء ومرسى مطروح والبحر الأحمر و 6 أعضاء فى كل من غرف المستوى الثالث وهى الوادى الجديد والأقصر.


وأوضح الدكتور علاء عز أنه بعد انتهاء المدة القانونية سيتم اعلان أسماء المرشحين بكل محافظة، ثم يتم تلقى الطعون وعرضها على اللجنة المحددة بالمادة الثامنة من قانون الغرف ويكون قرارها بقبول او رفض الطعن نهائي ثم اعلان الكشوف النهائية التي تجرى عليها الانتخابات يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023 وهو الموعد المحدد بقرار معالى وزير التجارة والصناعة، الذى يقوم بإصدار قرار بتعين نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين مع المنتخبين يقوموا بانتخاب رئيس وأعضاء هيئات مكاتب الغرف.


وأشار د. علاء عز ان قرار وزير التجارة والصناعة قد حدد عدد اللجان الانتخابية بكل محافظة بعد ان تم تنقيح الكشوف الانتخابية وحذف المتوفيين والسجلات المنتهية، وتحددت  اللجان لغرفة القاهرة والتى تجرى الانتخابات فيها امام 30 لجنة بعدد ناخبين 73 ألف و185 ناخب، ولغرفة الاسكندرية عدد اللجان 10 لجان والناخبين 44 ألف و364 ناخب، وغرفة بورسعيد 13 لجنة والناخبين 29 ألف و582 ناخب، وغرفة الإسماعيلية 3 لجان والناخبين 8345 ناخب، وغرفة السويس تجري أمام 6 لجان بعدد ناخبين 9044 ناخبا وغرفة دمياط تجرى أمام 12 لجنة بعدد ناخبين 11 ألف و674 ناخبًا، وغرفة المنوفية أمام 8 لجنة وعدد ناخبين 14 ألف و698 ناخبًا، وغرفة الغربية عدد اللجان 11 لجنة والناخبين 34 ألف و676 ناخبًا، وغرفة البحيرة عدد اللجان 6 والناخبين 28 ألف و567 ناخبًا وغرفة الدقهلية عدد اللجان 8 والناخبين 27 ألف و66 ناخبًا وغرفة كفر الشيخ عدد اللجان 13 لجنة والناخبين 26 ألف و245 ناخبًا وغرفة الشرقية عدد اللجان 9 لجان والناخبين 20 ألف و302 ناخبًا، وغرفة القليوبية عدد اللجان 5 لجان والناخبين 20 ألف و17 ناخبًا، وغرفة المنيا عدد اللجان 5 لجان والناخبين 22 ألف و205 ناخب، وغرفة اسيوط عدد اللجان 6 والناخبين 25 ألف و18 ناخب، وغرفة ألفيوم عدد اللجان 3، والناخبين 5516 ناخب، وغرفة الجيزة عدد اللجان 8 والناخبين 28 ألف و248 ناخب، وغرفة بنى سويف عدد اللجان 13 والناخبين 19 ألف و2 ناخب، وغرفة سوهاج عدد اللجان 8 والناخبين 32 ألف و433 ناخب، وغرفة قنا عدد اللجان 7 والناخبين 13 ألف و299 ناخب وغرفة اسوان عدد اللجان 4 والناخبين 10552 ناخب وغرفة الوادى الجديد عدد اللجان 2 والناخبين 3175 ناخب وغرفة مطروح لجنة واحدة والناخبين 2961 ناخب وغرفة شمال سيناء عدد اللجان 3 والناخبين 2534 ناخب وغرفة البحر الأحمر عدد اللجان 6 والناخبين 8050 ناخب، وغرفة جنوب سيناء عدد اللجان 4 والناخبين 2754 ناخب وغرفة الأقصر لجنة واحدة والناخبين 5051 ناخب.

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