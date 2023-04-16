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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار جوال iphone 13 في قطر

iphone 13
iphone 13

تعد سلسة آيفون 13 واحدة من أقوى إصدارت آيفون على الإطلاق، ولعل السبب الرئيسي فى ذلك قوة بطارية جوالاتها، ومن بين أفضل إصداراتها ذات الفئة السعرية المغرية جوال iphone 13.

بلغ سعر جوال iphone 13 فى قطر سعة 128 جيجابايت مقابل 3200 ريالاً قطرياً، وسعة 256 جيجابايت بسعر 3720  ريالاً، وسعة 512 جيجابايت بـ 4560 ريالاً.

يعمل جوال iphone 13 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوي ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أصغر للكاميرا الأمامية.

 

iphone 13

يقدم جوال iphone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.6، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 13 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

iphone 13

يحمل جوال iphone 13 بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع شراء جوال iphone 13 فى 6 ألوان وهي: الأسود، الأخضر، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

آيفون iPhone آيفون 13 iPhone 13 قطر

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