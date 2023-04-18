عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر جوال iphone 14 في عمان

iPhone 14
iPhone 14

بلا أدني شك يتصدر جوال آيفون 14 الفئة الأرخص فى عالم آيفون تماماً، بفضل معالجه ألسرع والكاميرا المميزة، والشاشة القوية، كل ذلك بسعر مناسب.

بلغ سعر جوال iPhone 14 فى سلطنة عمان سعة 128 جيجابايت، 348 ريالا عمانيا، وسعة 256 جيجابايت مقابل 365 ريالا، بسعة 512 جيجابايت مقابل 497 ريالا.

يأتى جوال iphone 14 شاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

iphone 14

يطرح جوال iphone 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يتوفر جوال iphone 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

iphone 14

يحمل جوال iphone 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمكنك اقتناء جوال iphone 14 في 5 ألوان هي: الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون جوال iPhone عمان آيفون 14 iPhone 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

موضوعات متعلقة

سعر جوال iphone 14 Pro في عمان

أسعار iphone 14 Pro Max فى البحرين

هتعمل ثروة لو معاك نوكيا 220 جديد.. يتباع برا بـ ربع مليون جنيه

قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة

سعر iphone 14 Pro Max فى المملكة العربية السعودية

أسعار iphone 14 Pro فى قطر

سعر iphone 14 Plus فى البحرين

أسعار iphone 13 Pro فى عمان

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

الولايات المتحدة تطالب البرهان ودقلو بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

بلينكن يجري اتصالين بـ البرهان ودقلو.. ويؤكد مسئوليتهما عن ضمان سلامة المدنيين والبعثات الدبلوماسية

أجواء حارة اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 38 في هذه المنطقة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

لمواجهة التهديد الصيني.. بلومبرج نيوز: تايوان تشتري 400 صاروخ أمريكي مضاد للسفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ