سعر جوالات iphone 11 Pro في السعودية

رغم ظهور أكثر من 3 إصدارات عقب جوال iPhone 11 Pro، إلا أنه ما زال يقدم عتادا قويا يجعله ينافس بشدة في فئة الجوالات الرائدة ذات الحجم المدمج.

وصل سعر جوال iPhone 11 Pro في المملكة العربية السعودية سعة 64 جيجابايت بسعر 3137 ريالا، بينما سعة 265 جيجابايت مقابل 3642 ريالا.

جاء جوال iPhone 11 Pro بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1242 × 2688، ، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أي حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أي أنه يتحمل النزول في المسبح.

iPhone 11 Pro

يأتي جوال "آبل" iPhone 11 Pro الجديد بمعالج قوى Apple A13 Bionic سداسي النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

أما تجهيز الكاميرا فى جوال iPhone 11 Pro هناك كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل ب3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهى متوافرة في أي هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعي ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

iPhone 11 Pro

يعمل جوال iPhone 11 Pro بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، والمفاجأة هى دعم الشركة لخاصية الشحن اللاسلكى العكسى بهاتفها الجديد.

يمتلك جوال iPhone 11 Pro بلوتوث 5.0، و الاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بي إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويحمل iPhone 11 Pro بطارية سعة 3046 أمبير، وأخيرًا يدعم الشاحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات، ويمكنك شراء الجوال فى 4 ألوان هي: الأسود، الذهبي، الزيتي، الذهبي.