أسعار جوال iphone 11 في عمان

بكل تأكيد نال جوال آيفون 11 شهرة كبيرة بفضل مبيعاته العملاقة، لما يفدمه من قيمة مقابل سعر تجعله خياراً مغرياً.

وصل سعر جوال iPhone 11 فى عمان سعة 64 جيجابايت إلى 183 ريالا عمانيا، و سعة 128 جيجابايت بسعر 216 ريالا، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 298 ريالا.

جاء جوال iPhone 11 بشاشة قياس 6.1 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1792 × 828، محمية بطبقة قوية ضد الخدش، ودون أي حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch"، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68 أي أنه يتحمل النزول في المسبح.

iPhone 11



زودت "آبل" جوال iPhone 11 بمعالج قوى Apple A13 Bionic بمعالج سداسى النواة، الأسرع 60% من المعالج السابق Apple A12 Bionic، ويحمل الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 64 و 128، و256 جيجابايت.

يحمل جوال iPhone 11 كاميرا ثنائية خلفية بدقة 12 ميجا بكسل بعدستين wide وultra wide، بفتحات f/2.4 عدسة وf/1.8 و 2.4، تدعم التصوير بتقنية 4K، وهي السائدة في أي هاتف ذكى متواجد الآن، مع وجود فلاش رباعي ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.

iPhone 11



يعمل جوال iPhone 11 بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ودعم خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بهاتفها الجديد، وتطوير خاصية التعرف على الوجه، يدعم بلوتوث 5.0، و الاتصال اللاسلكي واي فاي 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكي NFC، بالإضافة لميزة ثنائي الشريحة.

يطرح جوال iPhone 11 على بطارية سعة 3110 أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر الهاتف بـ 6 ألوان هي الأسود، الأحمر، الأخضر، البنفسجي، الأصفر، الأبيض.