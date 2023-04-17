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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| سعر كيا سبورتاج موديل 2023.. أسعار ميتسوبيشي في مصر.. واشتر هيونداي فيرنا بأرخص سعر للمستعمل

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

سعر كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر .. صور

تمكنت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، من تحقيق شعبية كبيرة بالسوق المصري، وسط الاصدارات المتنوعة والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، وخاصة بعد أن دفعت عملاقة التصنيع الكوري الجنوبي، باصدار الشكل الجديد داخل السوق المحلي.

 

اركب هاتشباك أوتوماتيك بأقل سعر للمستعمل

يبحث العديد عن شراء سيارة "أوتوماتيكية" الاداء مع سعر مناسب، في ظل تنوع العلامات التجارية، والتجهيزات الفنية، إلى جانب التصميمات الخارجية، سواء من فئة السيدان أو الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك.

 

تبدأ من 430 ألف جنيه .. أسعار سيارات ميتسوبيشي 2023 |صور

شهدت الايام القليلة الماضية زيادة سعرية جديدة شملت جميع سيارات شركة ميتسوبيشي المطروحة داخل السوق المصري، مثل النسخة أتراج وميراج موديل 2023، حيث ارتفعت كلا منهما بنسبة بلغت 15 الف جنيه عن كل فئة.

 

بتنجز المشاوير .. اشتري هيونداي فيرنا بأرخص سعر

تقدم شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، الكثير من السيارات المنوعة، ومنها النسخة الشهيرة فيرنا، والتي استطاعت ان تحدث حالة كبيرة من الانتشار داخل السوق المصري، نسبة إلى العديد من المقاومات.

 

اشتري زيرو بـ نص مليون.. 5 سيارات جديدة في مصر بهذا السعر

هناك الكثير من السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي، أو بلد المنشأ، بالاضافة إلى القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب عنصر السعر، والذي يشكل أهمية كبيرة اثناء عملية الشراء نسبة للميزانية الخاصة بكل شخص.

 

أرخص سيارة من BMW في مصر موديل 2023 .. صور

تعتبر السيارة  BMW X1، هي ارخص نسخة رياضية تقدمها عملاقة تصنيع السيارات الالمانية بي إم دبليو داخل السوق المصري، على الرغم من الزيادة السعرية الجديدة التي شهدتها تلك النسخة خلال الايام القليلة الماضية، والتي تراوحت بين 120 ألف و 130 الف جنيه

 

تنافس مرسيدس.. أول ظهور لـ كيا K8 موديل 2023 في مصر.. اعرف سعرها

انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK صورًا جديدة للسيارة كيا K8 موديل 2023، وذلك للمرة الاولى في مصر، بعد أن دخلت إلى البلاد عن طريق احد المستوردين، وتعد هذه النسخة واحدة من اكثر سيارات كيا رفاهية، إلى جانب اعتمادها على تصميم خارجي 

 

سعر شيري تيجو 7 موديل 2023 .. الأكثر مبيعاً في مصر

استطاعت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، أن تتصدر قائمة السيارات الرياضية SUV الاكثر مبيعًا خلال شهر مارس الماضي، وذلك وفقًا لتقارير المرور وبالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات، والتي كشفت عن بيع 347 سيارة من هذه النسخة.

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