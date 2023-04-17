تنافس مرسيدس.. أول ظهور لـ كيا K8 موديل 2023 في مصر.. اعرف سعرها

انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي FACEBOOK صورًا جديدة للسيارة كيا K8 موديل 2023، وذلك للمرة الاولى في مصر، بعد أن دخلت إلى البلاد عن طريق احد المستوردين، وتعد هذه النسخة واحدة من اكثر سيارات كيا رفاهية، إلى جانب اعتمادها على تصميم خارجي يجمع بين اطلالة السيدان والطابع الرياضي.

كيا K8 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة كيا K8 موديل 2023 التي ظهرت للمرة الاولى في مصر

القدرات الفنية للسيارة كيا K8 موديل 2023

تعتمد السيارة كيا K8 موديل 2023 على محرك هايبرد سعة 1600 سي سي "تيربو" يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 277 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 6 سرعات.

كيا K8 موديل 2023

وتأتي السيارة كيا K8 موديل 2023 بمحرك بنزين سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 296 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 359 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

كيا K8 موديل 2023

وتتوافر السيارة كيا K8 موديل 2023 بمحرك اخر سعة 2500 سي سي، رباعي الاسطوانات، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي ثماني النقلات ايضا، ولكنه يتمكن محركها من انتاج قوة اجمالية بلغت 195 حصانا، و 248 نيوتن /متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا K8 موديل 2023

سعر السيارة كيا K8 موديل 2023

يذكر أن سعر السيارة كيا K8 موديل 2023 يصل إلى مليون و700 ألف جنيه.