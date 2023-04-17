أوتوماتيك علي قد الايد.. سيارة ياباني بسعر 55 ألف جنيه فقط

مع ارتفاع أسعار السيارات بشكل ملحوظ أصبح السبيل في سوق المستعمل الذي يوفر عدة خيارات بسعر أقل، حيث يمكنك شراء سيارة يابانية أوتوماتيك بسعر 55 ألف جنيه فقط.

وبحسب منصة بيع السيارات المستعملة الأشهر في مصر “أونلاين”، هناك عرض علي سيارة سوبارو ليجاسي موديل 1985 مستعملة مقابل سعر 55 ألف جنيه فقط.

جاءت سوبارو ليجاسي موديل 1985 بمحرك سعة 1600 سي سي، بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

سوبارو ليجاسي موديل 1985

من ناحية المقصورة الداخلية تتسع سوبارو ليجاسي موديل 1985 لأربعة أشخاص بأريحية كاملة، مع عدادات قراءة بسيطة، ومقصورة اعتيادية.

سوبارو ليجاسي موديل 1985

وبحسب صاحب السيارة سوبارو ليجاسي موديل 1985 فهي حاصلة علي دهان خارجي للتجديد، وبلغت قراءات عدادها أكثر من 200 ألف كيلومتر، وهي باللون الأخضر.

سوبارو ليجاسي موديل 1985

يمكنك الحصول علي السيارة سوبارو ليجاسي موديل 1985 مقابل سعر ٥٥ ألف جنيه فقط.