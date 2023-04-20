ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

أثار ظهور وحش غامض في أحد شوارع ويلز داخل بريطانيا حالة من الفزع بين المواطنين، فما حقيقته؟

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس، اتضح أن الحيوان النادر قد هرب من منزل مربيه في مدينة باري، جنوب ويلز.

ويقوم رجال إنقاذ الحيوانات بوضع خطة للقبض على الوحش - ذو اللون الأسود - والمعروف باسم الثعلب الفضي.

تفاصيل

وقالت هايلي دي روند، مسؤولة في منظمة ترعي الحيوانات، إن تربية وامتلاك مثل هذه المخلوقات يحتاج إلى التنظيم.

وأضافت أنه يجب الإبلاغ عن جميع المشاهدات وعدم الاقتراب من حيوانات كالثعالب.

يُعتقد أن الثعلب الفضي هو نفس الحيوان الذي هرب في عام 2021، كما شُوهد خارج سوبر ماركت في المدينة البريطانية.

ظهور وحش غامض يثير الفزع في شوارع بريطانيا