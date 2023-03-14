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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفاصيل أغرب جريمة بين الحيوانات.. 3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا

أغرب جريمة حيوانات..3000
أغرب جريمة حيوانات..3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا

“الكثرة تغلب الشجاعة” مثال يجسد جريمة غريبة من نوعها بين حيوانات أنهت فيها 3000 دجاجة حياة ثعلب صغير تسلل إلى حظيرتهم في  في بلدة بريتاني في فرنسا. 

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أثارت هذه الواقعة الغريبة مخاوف الكثير من الفرنسين بعد أن تسبب نقر الدجاج في إنهاء حياة الثعلب. 

دواجن وثعلب 

ولفت التقارير، إلى أن الثعلب الصغير تعثر في الحظيرة ولم يتمكن من الخروج بعد إغلاق الأبواب الأوتوماتيكية فاضطرات الدواجن للدفاع عن نفسها في مثل هذا اليوم عام 2019. 

وعلق وقتها مدير الزراعة، باسكال دانييل على الواقعة، قائلا: «كانت هناك غريزة لدى القطيع فهاجموا الثعلب وقتلوه وعثر على جثته في اليوم التالي في زاوية من الحظيرة حيث أصيب بالذعر قبل وفاته.

وبين أن المزرعة بها ما يصل إلى 6000 دجاجة  على مساحة 5 أفدنة، كما أن المزرعة تفتح باب الحظيرة خلال اليوم حيث تقضي الدجاجات النهار في الخارج.

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أغرب جريمة حيوانات..3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا 

 

أغرب جريمة حيوانات..3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا 

 

 

دجاجة ثعلب بلدة بريتاني فرنسا نقر الدجاج

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