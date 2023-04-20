مباريات اليوم في الدوري المصري والأوروبي.. تعرف عليها

عرض برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، أهم الأخبار الرياضية وموعد المباريات لكرة القدم في الدوري المصري والأوروبي .

لعشاق الدوري المصري تقام مباراة قوية في إطار الجوله 26 من الدوري المصري بين فريقي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري الساعه 9:15 مساء وفي نفس التوقيت يلتقي النادي المصري مع نادي الاسماعيلي الساعة 9:15 مساء.

أما بالنسبة للدوري الأوروبي تقام اليوم أربع مباريات قوية في إطار لقاءات الإياب من دور الثمانية من الدوري الاوروبي ؛ ويلتقي فينورد الهولندي مع روما الايطالي الساعة 9:00 مساء وفي نفس التوقيت يتقابل يوفنتوس الايطالي مع سبورتنج لشبونة البرتغالي ومباراة قوية أخرى بين مانشستر يونايتد الانجليزي مع اشبيلية الاسباني والمباراة الرابعة بين ليفر كوزين الالماني مع سانت خلويزي البلجيكي.