طريقة تشغيل الراوتر فى المنزل عند انقطاع الكهرباء

لا شك أن تواجد الإنترنت فى المنزل أصبح لا غني عنه نهائياً وحتي فى العمل مع تطورات الحياة اليومية التى نشهدها، وبالتالى فانقطاع الإنترنت قد يعطل كل شيء، وهو امر وارد جداً حدوثه مع انقطاع الكهرباء، إلا أن هناك طريقة لتشغيله فى حالة عدم تواجد تيار كهربائي.

بحسب موقع “برايت سايد” العالمي، تستطيع حل المشكلة بسهولة تامة من خلال حل بسيط لن يخطر ببالك وهو متواجد بالمنزل، فالحل لتوصيل مصدر كهربي بديل لـ “الرواتر” الخاص بك. سيكون من خلال “باور يانك”.

لكن كيف يمكنك توصيل الراوتر الخاص بك بالـ “باور بانك”؟، سيكون الأمر فى غاية السهولة عند استخدام “USB A"، والتى تكون من الطرفين بنفس نوع مقبس التوصيل، ويالتالى ستنقل الكهرباء من الباور بنك إلى الراوتر مباشرة، وسيبدأ الأخير فى التحميل والعمل بصورة طبيعية.

إلا أنه سيتم فصل الراوتر مجدداص عند عودة التيار الكهربي، وتوصيله بمصدر توصيل اعتيداي ليعمل بالصورة الطبيعية.

يذكر أنه يجب وضع جهاز الراوتر فى أماكن معينة وتفادي أخري، بحيث تضمن لك الحصول على أفضل كفاءة ممكنة فى توصيل إشارة الإنترنت.

طريقة تشغيل الرواتر فى المنزل عند انقطاع الكهرباء

1- بعيداً عن المطبخ

تؤثر كثرة الحوائط المعزولة على قوة إشارة الاتصال، بالإضافة إلى أن وضع جهاز الراوتر بالقرب من الأجهزة الكهربائية في مطبخك، يمنع توزيع إشارة اتصال الإنترنت بشكل صحيح.

2- لاتضعه على الأرض

قد يتسبب ذلك فى اضعاف كفاءة إشارة الواي فاي، لأن الأرضيات لديها القدرة على امتصاص موجات الراديو الصادرة من الراوتر.

3- ابتعد عن الأجهزة الكهربائية

عند اختيار مكان الراوتر الخاص بك ابتعد تماماً عن اى مكان به جهاز كهربي أخر، خاصً التى تصدر درحات حرارة عالية، لأنها تضعف الإشارات الهوائية الصادرة من الراوتر.