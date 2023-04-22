أخبار السيارات|تبدأ من 299 ألف جنيه 5 أنواع جديدة في مصر..أرخص إصدار أوروبي "زيرو" أوتوماتيك.. أسعار فيات تيبو 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تتصدر رينو سانديرو موديل 2023 قائمة السيارات الأوروبية الأرخص سعرًا المقدمة في مصر، والتي تنطلق من خلال فئة وحيدة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اعتمادتها على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

ينطلق داخل السوق المصري العديد من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي أو التجهيزات الفنية، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها شركة فيات عملاقة التصنيع السيارات الايطالية.

يتمتع السوق المصري للسيارات، بالعديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، إلى جانب تنوع العلامات التجارية والفئات المقدمة، والاسعار الرسمية ايضا.

استطاعت شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تحتل مكانة كبيرة بين محبي عالم السيارات وخاصة فئة الشباب، وتعد السيارة هوندا سيفيك واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني، والتي انطلقت عبر أجيال عديدة، ومنها موديل 1992.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الايطالية "فيات"، الكثير من الاصدارات داخل السوق المصري والعالمي، ومنها السيارة الشهيرة فيات 500، والتي تعد اصغر نسخة مطروحة من شركة فيات داخل في مصر، بين موديلات 2023.

ما زالت السيارة BMW 118 هي أرخص سيارة تقدمها عملاقة تصنيع السيارات الألمانية في مصر، على الرغم من زيادة أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 105 آلاف جنيه، حيث شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

تواصل شركة تصنيع السيارات الصينية بي واي دي، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عالميًا عن نسختها الجديدة SEAGULL، والتي تأتي بتصميم خارجي من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، بالاضافة إلى اعتمادها على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية.

كشفت شركة لكزس داخل معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، عن نسختها RZ والتي تمتعت بالعديد من الفاهيم الجديدة والمميزة، بالاضافة إلى اطلالة التصميم الخارجي، والذي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستتخدام من فئة الكروس اوفر.

يسافر العديد من الاشخاص من أجل قضاء اجازة عيد الفطر المبارك، سواء لرؤية الاهل والاقارب أو للتنزه، وهنا تتعدد النصائح الخاصة بقائدي السيارات، والتي تتنوع بين الفنية، واسلوب القيادة والاداء، وذلك من اجل الوصول بسلام وتجنب الكثير من المشكلات والأعطال.