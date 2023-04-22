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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|تبدأ من 299 ألف جنيه 5 أنواع جديدة في مصر..أرخص إصدار أوروبي "زيرو" أوتوماتيك.. أسعار فيات تيبو 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

أرخص سيارة أوروبية "زيرو" أوتوماتيك في مصر .. صور

تتصدر رينو سانديرو موديل 2023 قائمة السيارات الأوروبية الأرخص سعرًا المقدمة في مصر، والتي تنطلق من خلال فئة وحيدة، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اعتمادتها على ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء.

 

أسعار فيات تيبو موديل 2023 في مصر .. صور

ينطلق داخل السوق المصري العديد من موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي أو التجهيزات الفنية، بالاضافة إلى اختلاف العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها شركة فيات عملاقة التصنيع السيارات الايطالية.

 

بسعر يبدأ من 299 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

يتمتع السوق المصري للسيارات، بالعديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، إلى جانب تنوع العلامات التجارية والفئات المقدمة، والاسعار الرسمية ايضا.

 

شبابية أوتوماتيك.. اركب هوندا سيفيك بأفضل سعر للمستعمل

استطاعت شركة هوندا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تحتل مكانة كبيرة بين محبي عالم السيارات وخاصة فئة الشباب، وتعد السيارة هوندا سيفيك واحدة من أبرز إصدارات الصانع الياباني، والتي انطلقت عبر أجيال عديدة، ومنها موديل 1992.

 

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الايطالية "فيات"، الكثير من الاصدارات داخل السوق المصري والعالمي، ومنها السيارة الشهيرة فيات 500، والتي تعد اصغر نسخة مطروحة من شركة فيات داخل في مصر، بين موديلات 2023.

 

سعر أرخص سيارة BMW 2023 في السوق المصري | صور

ما زالت السيارة BMW 118 هي أرخص سيارة تقدمها عملاقة تصنيع السيارات الألمانية في مصر، على الرغم من زيادة أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 105 آلاف جنيه، حيث شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

 

بالصور| بي واي دي تقدم نسختها الكهربائية الجديدة «SEAGULL».. اعرف سعرها

تواصل شركة تصنيع السيارات الصينية بي واي دي، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت النقاب عالميًا عن نسختها الجديدة SEAGULL، والتي تأتي بتصميم خارجي من فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، بالاضافة إلى اعتمادها على تكنولوجيا العمل بالطاقة الكهربائية.

 

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية" |صور

كشفت شركة لكزس داخل معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، عن نسختها RZ والتي تمتعت بالعديد من الفاهيم الجديدة والمميزة، بالاضافة إلى اطلالة التصميم الخارجي، والذي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستتخدام من فئة الكروس اوفر.

 

لو مسافر في العيد .. أهم النصائح لقائدي السيارات

يسافر العديد من الاشخاص من أجل قضاء اجازة عيد الفطر المبارك، سواء لرؤية الاهل والاقارب أو للتنزه، وهنا تتعدد النصائح الخاصة بقائدي السيارات، والتي تتنوع بين الفنية، واسلوب القيادة والاداء، وذلك من اجل الوصول بسلام وتجنب الكثير من المشكلات والأعطال.

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