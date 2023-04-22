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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية" |صور

لكزس تكشف عن RZ الجديدة
لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية"

كشفت شركة لكزس داخل معرض شنغهاي الدولي للسيارات 2023، عن نسختها RZ والتي تمتعت بالعديد من الفاهيم الجديدة والمميزة، بالاضافة إلى اطلالة التصميم الخارجي، والذي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستتخدام من فئة الكروس اوفر.

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لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية"

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية"

 

تعتمد السيارة لكزس RZ الجديدة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، مع تقنية العمل بنظام الدفع الرباعي للعجلات.

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية"

وتأتي السيارة لكزس RZ بمصابيح امامية وخلفية ذات مظهر حاد، بالاضافة إلى اضاءة بتقنية LED، مع مقبض ناقل حركة من الالومنيوم، وجنوط رياضية انيقة المظهر ذات تصميم هندسي مميز.

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية"

وحصلت السيارة لكزس RZ على عجلة قيادة مغلفة بالجلد، مع تقنية التحكم في الاومر الصوتية، بالاضافة إلى شاشة تتوسط قمرة القيادة ملونة وتعمل باللمس، تدعم التطبيقات الزكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية"

وظهرت السيارة لكزس RZ بمقابض للابواب باللون الاسود الغير لامع، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، واغطية مضادة للطبقات الطينية، والتي تمنح السيارة افضلية السير على بعض الطرق الوعرة.

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية"

وتتميز السيارة لكزس RZ بقدرة عالية على السحب تقدر بـ 1.653 رطل، بالاضافة إلى وجود عدة تجهيزات اخرى، سواء كانت تتعلق بأنظمة الحماية والامان، أو تقنيات الرفاهية وبرامج مساعدة قائد المركبة.

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