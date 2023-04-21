بسعر يبدأ من 299 ألف جنيه .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

يتمتع السوق المصري للسيارات، بالعديد من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان، أو السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، إلى جانب تنوع العلامات التجارية والفئات المقدمة، والاسعار الرسمية ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات جديدة تبدأ من 299 ألف جنيه.

5 سيارات جديدة في السوق المصري

1 – سوزوكي اسبريسو

تعتبر السيارة سوزوكى اسبريسو هي ارخص سيارة زيرو مقدمة بالسوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة بقيمة سعرية بلغت 299.900 جنيه، بينما تستمد قوتها من محرك 1000 سي سي، مقترن بناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "جر أمامي"، وينتج محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من عزم الدوران.

5 سيارات جديدة في السوق المصري

2 - سيتروين C3

تقدم الفئة الاولى من السيارة سيتروين C3 بسعر 674,000 جنيه، و 759,000 جنيه للفئة الثانية، بينما تعمل السيارة بمحرك 1200 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

5 سيارات جديدة في السوق المصري

3 – تويوتا روميون

تنتمي السيارة تويوتا روميون إلى الفئة العائلية، والتي يتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات، حيث يبلغ سعر الفئة الاولى 575 الف جنيه، و 575 الف جنيه للفئة الثانية لموديلات 2023، وتستخدم السيارة محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانا، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 13.5 ثانية.

5 سيارات جديدة في السوق المصري

4 – بايك X3

تنضم السيارة بايك X3 موديل 2023 إلى عائلة السيارة الرياضية من فئة الكروس اوفر، ويتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات الاولى بـ 619 الف جنيه، و 719 الف جنيه للفئة الثانية، بينما تعتمد جميع الفئات على محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، مع قوة اجمالية قدرها 116 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى علبة تروس اوتوماتيكية الاداء بتقنية الدفع الامامي من 4 سرعات.

5 سيارات جديدة في السوق المصري

5 – هيونداي النترا HD

يبلغ سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 نحو 560 الف جنيه للفئة الاولى، و 570 الف جنيه للثانية، بينما تأتي الفئة الثالثة والرابعة بسعر 585 الف و 595 الف جنيه، وتعتمد السيارة في قدراتها الفنية على ناقل سرعات اوتوماتيكي مكون من 4 نقلات، بالاضافة إلى محرك بقوة 121 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية.