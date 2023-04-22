أسماء شريف: الناس عاوزة تسمع أغاني التريند.. فيديو

قالت المطربة أسماء شريف، إنّ شركات إنتاج كثيرة رفضتها لأنها كانت تسكن في محافظة بعيدة عن القاهرة، حيث تنتمي إلى محافظة سوهاج، لذلك قررت أن تعيش في مصر، متحملة في ذلك كل الصعوبات.

وأضافت أسماء شريف خلال حوارها فةالقناة الأولى الفضائية: "نعيش في فترة لا نبحث فيها عن قوة الصوت ولكن التريند.. وفيه حد قالي أنتي بتغني لأم كلثوم وحاجات حلوة، الناش مش عاوزة ده، لأني المفروض أغني الحاجات التريند".

وتابعت أسماء شريف: “غنيت لعمرو دياب وشارك أغنيتي كل من عزيز الشافعي وتامر حسين، كما أن عمرو دياب استخدمها STORY، كما غنيت لتامر عاشور”.

واكملت أسماء شريف:" عشان أبقى تريند، لازم أعمل أغنية لنفسي، مكنتش عارفة أعمل أغنية، لكني عملت أغنية وهتنزل في العيد".

