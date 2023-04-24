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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الهضبة بيدلع صفصف.. عمرو دياب يعلق علي مسلسل جعفر العمدة بحفله الغنائي

عمرو دياب
عمرو دياب

نشرت الفنانة هالة صدقي، فيديو جديد من حفل الفنان عمرو دياب الغنائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر في الفيديو الهضبة عمرو دياب، وهو يغني للفنانة هالة صدقي، باسم شخصيتها من مسلسل “جعفر العمدة”.

وعلقت هالة صدقي علي الفيديو كاتبة: “لما الهضبة يدلع صفصف، صفصف انحرفت”.

مسلسل "العمدة" بطولة محمد رمضان،  زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش،بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم،أحمد عبد الله، لمى كتكت، احسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

الفنانة هالة صدقي هالة صدقي عمرو دياب الفنان عمرو دياب الهضبة عمرو دياب الهضبة جعفر العمدة مسلسل “جعفر العمدة”

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