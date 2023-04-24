ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 2287 طن كلينكر .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15200 طن تشمل : 3800 طن زيت طعام و 8900 طن قمح و 2500 طن مولاس .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1042 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 251 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2695 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 178271 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124762 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2617 طن قمح متجهين إلى شبرا و امبابه ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 821 شاحنة .