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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مجلس مدينة العريش يستعد للاحتفال بأعياد سيناء والعيد القومي

النصب التذكارى بمدينة
النصب التذكارى بمدينة العريش

أصدر  اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش  محافظة شمال سيناء،  تعليماته بدفع فريق عمل للانتهاء من رفع درجة الاستعداد على مستوى مدينة العريش لاستقبال احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة   ٢٥ إبريل الجاري ٢٠٢٣م.، لظهور المدينة بمظهر يليق بمكانها الجغرافى والتاريخى.

 

النصب التذكاري:

 

حيث تحتفل جميع أجهزة المحافظة  بأعياد تحرير سيناء،   وعليه تم  تجهيز  النصب التذكارى   ، لوضع أكاليل الزهور، وكذلك تجهيز الاستاد الرياضى والصالة المغطاة لإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية بهذه المناسبة.

وقد أشرف على الأعمال سكرتير عام المجلس ومعاونة الإدارة الهندسية ومديرى البيئة والمتابعة وفريق الحدائق والتجميل مدعومين بسيارات المياه وماكينات القص  لتهذيب أشجار الزينة  .

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شوشة يعلن برنامج احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء

سيناء العيد القومي النصب التذكاري

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