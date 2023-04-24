مجلس مدينة العريش يستعد للاحتفال بأعياد سيناء والعيد القومي

أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، تعليماته بدفع فريق عمل للانتهاء من رفع درجة الاستعداد على مستوى مدينة العريش لاستقبال احتفالات المحافظة بالعيد القومي للمحافظة ٢٥ إبريل الجاري ٢٠٢٣م.، لظهور المدينة بمظهر يليق بمكانها الجغرافى والتاريخى.

النصب التذكاري:

حيث تحتفل جميع أجهزة المحافظة بأعياد تحرير سيناء، وعليه تم تجهيز النصب التذكارى ، لوضع أكاليل الزهور، وكذلك تجهيز الاستاد الرياضى والصالة المغطاة لإقامة الأنشطة والفعاليات الرياضية بهذه المناسبة.

وقد أشرف على الأعمال سكرتير عام المجلس ومعاونة الإدارة الهندسية ومديرى البيئة والمتابعة وفريق الحدائق والتجميل مدعومين بسيارات المياه وماكينات القص لتهذيب أشجار الزينة .