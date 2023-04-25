المواطنون السودانيون يغادرون منازلهم ابتعادا عن الاشتباكات.. شاهد

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «المواطنون السودانيون يواصلون ترك منازلهم وأعمالهم للابتعاد عن أماكن الاشتباكات».

وقال التقرير: «ألسنة كثيفة من الدخان ملأت سماء العاصمة السودانية الخرطوم، طيلة أيام صعبة عاشها السودانيون في ظل اشتباكات عنيفة في معظم أنحاء العاصمة».

وأضاف: «كالمستجير من الرمضاء بالنار.. وجد هذان الشابان في ظل هذه الخيمة المتهالكة، فرصة للابتعاد عن لهيب الحرب الدائرة».

وأوضح أحد المواطنين السودانيين: «الشعب السوداني مصدوم ومكنش متخيل إنه ممكن يدخل في حرب زي دي، ودا بداية النزوح، وعندنا عزة نفس وما يحدث يرهق السودانيين».

وتابع التقرير: «مشهد لم يألفه السودانيون وهم يحملون أمتعتهم على متن حافلات تاركين أعمالهم ومنازلهم خلف ظهورهم في الخرطوم إلى وجهة غير كمعلومة ربما تكون ملاذا آمنا».

واستطرد: «أسئلة تدور في أذهان هؤلاء ربما أبرزها متى ستكون العودة إلى الديار، سؤال لا إجابة له في الوقت الراهن، في مشهد غامض ومستقبل غير معلوم أمام شعب طالما عرف عنه طيب الطبع وهدوء الحال».