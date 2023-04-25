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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس روسيا السابق يحذر العالم من حرب عالمية ثالثة والخطر النووي

ميدفيديف
ميدفيديف

أطلق الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء، تحذيرات غريبة، حول حرب عالمية ثالثة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال ميدفيديف،  بأن العالم ربما يكون على شفا حرب عالمية جديدة، مشيرا إلى أن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد أيضا.

وذكر الرئيس الروسي السابق في مؤتمر في موسكو "العالم مضطرب ومن المحتمل جدا أن يكون على شفا حرب عالمية جديدة".

ولفت إلى أنه يمكن تفادي مثل هذه الحرب العالمية الجديدة، لكنه قال إن احتمالات اندلاع مواجهة نووية تتزايد وبصورة جدية أكثر من المخاوف المرتبطة بتغير المناخ.
 

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