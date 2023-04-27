اظبط ساعتك الآن| خدمات ستتأثر بتطبيق التوقيت الصيفي.. وهذه مواعيد المحلات والقطارات ومواقيت الصلاة الجديدة

تفصلنا ساعات قليلة، وسيتم بدء العمل بالتوقيت الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس النواب على القانون الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، بشأن تغيير الساعة ومواعيد العمل بهدف ترشيد استغلال الطاقة وترشيد الاستهلاك.

مجلس الوزراء: بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من غدا الجمعة

وأكد السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه وفقاً للقانون الصادر مؤخراً في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تطبيقاً لنص القانون الصادر فى شأن إقرار نظام التوقيت الصيفى، فسيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من غدا الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59).

وأصدرت محافظة القاهرة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا نبهت خلاله المواطنين بشأن موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023، ووقت تغيير الساعة.

ويعتقد البعض أن مصر هي البلد الوحيدة التي تقوم بتغيير التوقيت خلال العام، وتعمل بتوقيتين خلال السنة، الأول التوقيت الصيفي والثاني هو التوقيت الشتوي، لكن في الحقيقة، هناك عدد كبير من الدول تتبع هذا النظام، وتعمل بالتوقيت الصيفي بشكل طبيعي، ويصل عددها إلى 87 دولة على مستوى العالم.

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023

ويتم تطبيق موعد التوقيت الصيفي في مصر 2023، وفق بيان الحكومة اليوم الخميس، كما ذكرت محافظة القاهرة، أنه اعتبارا من غدا الجمعة 28 أبريل الجاري وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وأوضحت محافظة القاهرة في بيانها، أن تطبيق التوقيت الصيفي سيكون بتقديم الساعة 60 دقيقة، فبمجرد وصول الساعة إلى 12 مساء اليوم الخميس، لتصبح الساعة 1 وليس 12 بعد تعديلها.

هدف تطبيق التوقيت الصيفي

ويهدف تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2023، وفق ما ذكر مجلس الوزراء في بيان له، الحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، إذ توضح الدراسات توفير نحو 10% من إجمالي الاستهلاك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية.

كما أكد المجلس وجود فوائد مادية نتيجة ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

واعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة حسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة، ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات إقتصادية، وسعيا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي عام 2023

يطبق التوقيت الصيفي للعام 2023 الجمعة القادمة، وعن مواقيت الصلاة سيتم تقديم الساعة في كافة مواقيت الصلاة، حيث يمكن معرفة مواقيت الصلاة بإضافة ساعة على كافة مواقيت الصلاة بداية من فجر الجمعة.

مواقيت الصلاة يوم الجمعة 28 أبريل 2023 بالتوقيت الصيفي:

موعد أذان الفجر بتوقيت القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

4:42 صباحا

موعد الشروق القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

6:15 صباحا

موعد أذان الظهر القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

12:53 مساء

موعد أذان العصر القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

4:30 مساء

موعد أذان المغرب القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

7:30 مساء

موعد أذان العشاء القاهرة والجيزة بالتوقيت الصيفي الجديد

8:54 مساء



الهيئة القومية للسكك الحديدية





أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من اليوم الخميس مساءً، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة وعندما تصل الساعة 24 فتصبح الساعة 1:00 على أن يتم استمرار مسير القطارات بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة على مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول النهائية في هذه الليلة.

وأكدت الهيئة القومية للسكك الحديدية استمرار العمل بمواعيد القطارات الحالية بعد تغيير الساعة الصيفية، دون أي تغيرات وذلك على كافة الخطوط والرحلات باستثناء 4 قطارات فقط، وهى التى تتحرك قبل الساعة الثانية عشر منتصف الليل وتم تحريكها لتتوافق مع باقى المواعيد.

وأكدت الهيئة القومية للسكك الحديدية فى منشور رسمى لها، أن القطارات سوف تلتزم بساعة تغيير فقط يوم الجمعة 28 ابريل وهى لحظة تغيير الساعة فقط حتى لا يحدث ارتباك فى المواعيد على أن تكون بذلك فى نفس مواعيدها بناء على الساعة الجديدة.

التوقيت الصيفي لمترو الأنفاق

أعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، أنه سيتم الإلتزام بالتوقيت الصيفى صباح يوم الجمعة الموافق 28 إبريل 2023 وتعديل الساعة بتقديمها لمدة ستون دقيقة.

وأعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5.15 ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11.40 م ، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11.50 م، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12.00 ص ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12.31 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12.04 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 12.25 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12.00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12.00 ص.

وتم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( 1375 ) رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى 510 رحلات، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى 602 رحلة، ورحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات 263.

مصر للطيران تعدل مواعيد رحلاتها

أعلنت مصر للطيران، أنه اعتبارا من منتصف ليل اليوم الخميس، ومع الدقائق الأولى لصباح يوم الجمعة، سوف تقلع جميع الرحلات الجوية بعد موعدها المحدد سالفا بساعة واحدة، وذلك نظراً لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية، الموافق 28 أبريل الجاري.

وناشدت مصر للطيران عملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم للتأكد من مواعيد إقلاع رحلاتهم من مختلف مطارات الجمهورية، من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران.

موعد غلق المولات التجارية والمطاعم والكافيهات



ومن المقرر قيام المحال والمولات التجارية العمل وفقا للتوقيتات الجديدة كالتالى صيفا من 7 صباحًا، حتى 11 مساءً، بدلا من 10 مساءً، باستثناء المطاعم و الكافيهات.

كما سيتم زيادة توقيت غلق المحال والمولات ساعة يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

فيما تم تحديد مواعيد فتح المطاعم والكافيهات، الموجودة بالمولات التجارية لتبدأ يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، بدلًا من 12 منتصف الليل.

مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل، بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وفتح الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من 8 صباحًا، وتغلق 7 مساء، بدلًا من 6 مساء في الشتاء، عدا الورش الموجودة على الطرق و محطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

ويستثنى من مواعيد فتح وغلق المحال في الصيف أو الشتاء، محال البقالة و السوبر ماركت و المخابز و الأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن وأسواق الجملة و الصيدليات.

وتنتهي المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال يوم 30 سبتمبر.





بنك مصر يعلن توقف خدماته 4 ساعات



أعلن بنك مصر تأثر عمل الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء خلال أول 4 ساعات من صباح يوم الجمعة مع بدء العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وقال البنك في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه سيتم إجراء بعض التحديثات على أنظمة البنك التشغيلية يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023 اعتباراً من الساعة 11:59 مساءً لمدة 4 ساعات، نظراً للعمل بنظام التوقيت الصيفي.

وأوضح أن إجراء التحديثات "سيؤثر على الخدمات المقدمة للعملاء ويمكن الاتصال برقم الخط الساخن بـ 19888 للحصول على المزيد من المعلومات"