لو معاك أندرويد.. طريقة ضبط الوقت بعد التوقيت الصيفي

بعد مرور وقت معدود على بد العمل بنظام التوقيت الصيفى، وتقديم التوقيت بمقدار ستين دقيقة، يعكف الكثيرون ممن لم تحدث هواتفهم المحمولة ساعاتها تلقائياً على إعادة ضبط التوفيت.

يمكنك فعل ذلك بسهولة تامة على هاتفك الأندرويد وتعديل الوقت بالشكل الصحيح، عبر خطوات بسيطة.

1- اذهب إلى الإعدادات.

3- اضغط على الوقت والتطاق الزمني.

4- اذا كان الوقت مفعل ضبطه أوتوماتيكياً وليس بالصحيح، الغ تفعيله واجعله يدوياً.

5- قم بتقديم الوقت لمدة ساعة كاملة.

6- تأكد من تحديد مكان دولتك بشكل صحيح على الإعدادات.

يذكر أن تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي 2023، وفق ما ذكر مجلس الوزراء في بيان له، يهدف للحصول على أكبر قدر من ترشيد الطاقة، إذ توضح الدراسات توفير نحو 10% من إجمالي الاستهلاك في ظل ارتفاع كبير في أسعار الطاقة والمواد البترولية.

كما أكد المجلس وجود فوائد مادية نتيجة ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف، حيث إن توفير1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.