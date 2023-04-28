صحة مطروح: التعامل الفوري مع ضحايا حادث انقلاب سيارة العمال

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن الحادث الذي وقع صباح اليوم الجمعة بانقلاب سيارة محملة بالعمال بطريق البنجر بمدينة الحمام أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين.



وأضاف أنه تم التعامل الفوري مع ضحايا الحادث وتقديم الإسعاف اللازمة بمستشفى الحمام .

وأوضح أن مستشفى الحمام استقبلت 12 مصابا وهم فرج عبادة توفيق 16 سنة يعاني اشتباها ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 8 سم، ممدوح عبدة حلاقة 20 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالقدم اليسرى، ناجي توفيق محمود 60 سنة مصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، عبد الرحمن محمد محمد 22 سنة مصاب بنزيف في البطن، مصطفى عبد الله إبراهيم 27 سنة مصاب بنزيف في البطن، عبد الله عادل على 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ". نور فهدى فرج 17 سنة مصاب بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، مؤمن خيري محمد 60 سنة مصاب بكسر في الزراعيين وجرح قطعي بالرأس، محمد رجب مصطفى 21 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، خميس محمود محمد 40 سنة مصاب بكسر في العمود الفقري وكدمات، فهدي فرج عامر 60 سنة مصاب كسر بالعمود الفقري وجروح قطعية بالرأس" فارس أحمد مبروك 19 سنة يعاني من كدمات وسحجات.

كما استقبلت مستشفى الحمام 4 جثث منهم اثنين اشقاء وهم محمد جلال حامد 35 سنه حمدي جلال حامد 40 سنه اشرف فتحي الاسود 53 سنه محمد شعبان جلال 30 سنه.

كانت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح قد تلقت إخطارا بانقلاب سيارة نقل محملة بالعمال أثناء توجهها لقرى بنجر بمدينة الحمام وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

واستقبلت مستشفى الحمام 4 جثث و12 مصابا وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.