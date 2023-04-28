على طريقة أوباميانج.. حقيقة رفض الزمالك ضم أفضل مهاجم في العالم

تردد خلال الأيام القليلة الماضية، رفض نادي الزمالك في ضم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، وأحد أبرز المهاجمين في أوروبا في الوقت الحالي.

فيكتور أوسيمين كان قد تألق مع منتخب نيجيريا للشباب في سن الـ 17 عاما، وكان المدير الفني لنادي الزمالك في عام 2016 هو أحمد حسام ميدو.

حقيقة رفض الزمالك ضم أوسيمين

وأشارت بعض الأقاويل إلى أن ميدو رفض انضمام اللاعب النيجيري لنادي الزمالك، والذي كان قد تم ترشيحه من إيمانويل إيمونيكي أسطورة القلعة البيضاء.

ونفى إيمونيكي في تصريحات صحفية الأمر جملة وتفصيلًا وأكد أنه لم يرشح أوسيمين لنادي الزمالك على الإطلاق بل طالب المسئولين ضرورة متابعة منتخب نيجيريا للشباب وليس إسم بعينه.

على طريقة أوباميانج والبدري

يُذكر أن هذه الأقاويل جاءت على طريقة الجابوني بيبر أوباميانج، مهاجم برشلونة السابق وتشيلسي الحالي، والذي تردد في وقت سابق أن حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، انضمامه للفريق الأحمر قبل أن ينفي البدري الأمر أيضًا جملة وتفصيلاً.