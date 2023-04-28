مفاجأة .. استقالة رئيس الرجاء من الرابطة المغربية قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير مغربية، عن تقدم عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، باستقالته من منصبه في الرابطة المغربية، وذلك قبل مواجهة الأهلي في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز على نظيره الرجاء المغربي بهدفين للاشئ، في مباراة الذهاب.

وقال موقع “لو ٣٦٠ سبور" المغربي: “أن أعضاء الرابطة المغربية, وافقت بالاجماع ودون تردد على قبول استقالة البدراوي، والتي كان قدمها على خلفية احتجاجه على لجنتي البرمجة والتحكيم”.

وكان رئيس الرجاء قد أعلن استقالته من الرابطة المغربية من خلال تصريح سابق قائلاً: ”فعلا أنا النائب الأول لرئيس العصبة، لكن لم أتخذ أي قرار منذ دخولي للعصبة، وإذا كان الرجاء متضرر من هذا الموقف فأنا أعلن عن إستقالتي من منصبي كنائب أول لرئيس العصبة”.

وتابع البدراوي أنه لا يمكنه أن يقبل على أن يكون في هذا الموقف المتناقض مشددا على أن مصلحة الرجاء بالنسبة له، هي العليا.

الأهلي ضد الرجاء

يُذكر أن الرجاء المغربي أصبحت فرصة ضئيلة في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد الخسارة أمام الأهلي، بهدفين للاشئ، على استاد القاهرة في مباراة الذهاب.