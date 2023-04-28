“الكبير” شاهد ماشفش حاجة| مدرب الرجاء يستفز الأهلي بهزيمة “محصلتش”.. وكولر: لا نخشى أحد

يحل غدا السبت فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على الرجاء المغربي بقيادة منذر الكبير فى مباراة الإياب بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وكان النادي الأهلي، حقق فوزًا علي الرجاء المغربي بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب ستاد القاهرة الدولى في دور الـ 8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المؤتمر الصحفي لإياب الأهلي والرجاء المغربي، تصريحات مستفزة من منذر الكبير، فى المقابل ركز مدرب المارد الأحمر ومحمد الشناوي على النواحي الفنية فقط.

تصريحات متوازنة من الأهلي فى إياب الرجاء

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة الرجاء المغربي والتي تجمع الفريقين غدًا في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لافتاً إلى أن هناك حالة تركيز شديدة بين الجميع؛ من أجل الفوز والتأهل للدور النصف النهائي.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أنه سعيد بالأجواء والاستقبال المميز في المغرب وإقامة المباراة وسط حضور جماهيري كبير، مشيرا إلى أن فريق الرجاء منافس قوي ويملك جمهورا كبيرا.

وأكد «كولر»، أن الأهلي مازال أمامه شوط ثانٍ قوي أمام الرجاء في المغرب، ولاعبو الفريق يملكون خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات.

وألمح كولر، إلى أن الأهلي لا يشعر بأي قلق على الإطلاق أمام الرجاء والجميع ينظرون للأمام، ولا أحد يتوقف عند نتيجة مباراة، مؤكدا أن أداء الفريق يتطور باستمرار؛ بدليل النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وشدد المدير الفني للأهلي، على أن غياب بعض العناصر؛ بسبب الإصابة لا يمثل قلقًا للجهاز الفني، في ظل امتلاك قائمة من اللاعبين المميزين، وتقارب مستويات الجميع يسهل تعويض الغيابات التي تطول الفريق في إياب الرجاء.

الشناوي يتناول أبرز نقاط لقاء الرجاء

وأكد محمد الشناوي كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه يعلم جيدًا قوة فريق الرجاء، وأهمية وصعوبة مباراة العودة بين الفريقين غدًا السبت، لنصف نهائي دوري بطال أفريقيا.

وأوضح الشناوي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء الذي عقد اليوم، قائلا: «قمنا بتقسيم مواجهة الرجاء بشكل جيد؛ شوط أول في القاهرة نجحنا في الفوز به، وغدًا سنخوض الشوط الثاني هنا في المغرب من أجل حسم التأهل».

واستكمل الشناوي: «نعرف أن هناك جدية في تحضيرات الرجاء للمباراة.. ونحن أيضا جاهزون لمواجهته، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه».

وعن الحضور الجماهيري، قال الشناوي: «نحب الأجواء الجماهيرية، وخصوصًا مع عودة جماهيرنا في القاهرة، ونحب مثل هذه الأجواء، ولا نتأثر سلبًا، خصوصا أننا اعتدنا على ذلك، ولدينا خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه الظروف».

وأضاف الشناوي: «شاركت في المغرب كثيرًا وأحب مثل هذه الأجواء، والجماهير المغربية، وكذلك كل لاعبي الأهلي يستمتعون بمثل هذه الأجواء؛ لأن الجمهور هو روح الكرة».

وأكد: «لا نعلق على مباريات لعبناها في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الغد.. والماضي يبقى ماضيًا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائمًا للأمام».

وردًا على سؤال حول مستوى الأهلي في مباريات دور المجموعات، قال الشناوي: «فترة دور المجموعات شهدت ضغط مباريات كبيرًا، وإجهادًا للاعبين، وكان هدفنا تخطي هذه المرحلة، وبعد ذلك أصبح تركيزنا في البطولة الإفريقية، وفزنا في لقاء الذهاب «الشوط الأول» من مباراة الرجاء في القاهرة، واليوم تركيزنا ينصب في مباراة العودة والشوط الثاني في المغرب؛ من أجل حسم التأهل».

واختتم الشناوي حديثه، قائلا: «فريق الرجاء كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احترامًا للمنافس، ونحن هنا لحسم التأهل وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين».

تصريحات مستفزة من مدرب الرجاء

وأطلق التونسي منذر الكبير المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، تصريحات نارية قبل مواجهة الأهلي غدا السبت على محمد الخامس، ضمن منافسات الدور إياب ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال منذر الكبير خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد، أن مهمة فريقه أمام الأهلي ليست مستحيلة، خاصة وأن المارد الأحمر سبق وأن تلقى هزائم قاسية في الفترة الماضية بالخسارة من المصري 3-0، ومن صن داونز 5-2.

وأضاف:" قادرون على تخطي الأهلي والتأهل إلى نصف النهائي، نقطة قوتنا هي جماهيرنا ومتأكدون أننا سنتلقى دعما كبيرا من الحاضرين، نتطلع إلى أن نسعدهم يوم غد وسنعطي أقصى ما لدينا من أجلهم".

وتابع: "مباراة الإياب ستكون مغايرة تماما للقاء الذهاب، والرجاء سيدخل مباراة الغد ضاغطا من أجل تسجيل هدف مبكر".