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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف سيتعامل الأهلي| أزمة تضرب القلعة الحمراء في المغرب .. وهذه هي الحلول

أزمة الاهلي بالمغرب
أزمة الاهلي بالمغرب قبل مباراة الرجاء

حقق النادي الأهلي الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، سجل محمد عبد المنعم وحمدي فتحي هدفي اللقاء.

أزمة الاهلي بالمغرب قبل مباراة الرجاء

أزمة الاهلي بالمغرب قبل مباراة الرجاء

يواجه النادي الأهلي، أزمة قبل مواجهته الثانية مع الرجاء المغربي، المحدد لها السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، إذ لن يستطيع الفريق الأحمر، خوض مرانه الأساسي للقاء على ملعب المركب محمد الخامس، المقرر أن يستضيف مباراة الإياب.

تأتي تلك الأزمة، لانشغال ملعب المركب محمد الخامس بمباراة الوداد المغربي وسيمبا التنزاني، مساء الجمعة المقبل، ومن ثم يقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في تلك الحالة، إلغاء مران الفريق الأحمر على ملعب اللقاء، لإقامة المباراة.

كيف سيتعامل الأهلي ؟

بالتأكيد المران الرئيسي لأي فريق على ملعب المبراة هو الأهم باعتباره الأكثر واقعية وانسجامًا مع أرضية الملعب وأجوائه.

وفي هذه الحالة سيكون الأهلي مضطرًا للامتثال للظروف الراهنة، ومحاولة مخاطبة المسؤولين عن المباراة لإيجاد حلول بديلة، أقربها ايجاد ملعب قريب لخوض المران الرئيسي، أو التدريب في فندق الإقامة.

جدير بالذكر أن هذه الأزمة تكررت في القاهرة مع فريق الهلال السوداني بسبب انشغال ستاد القاهرة بمباراة الزمالك والمريخ.

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موعد تحرك بعثه الأهلي الى المغرب

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى المغرب الثلاثاء المقبل، استعدادا لخوض مباراة الإياب ضد الرجاء المغربي.

تشكيل الأهلي أمس أمام نادي الرجاء المغربي

جاء تشكيل الأهلي الرسمي أمس أمام نادي الرجاء البيضاوي المغربي في دوري ابطال افريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- محمد هاني- محمود متولي- على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية- ديانج- مروان عطية- حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو- محمود كهربا.

أزمة الاهلي بالمغرب قبل مباراة الرجاء

غيابات الأهلي أمس في مباراة الرجاء

غاب عن مباراة الأهلي أمس أمام الرجاء رامي ربيعة، مدافع الأهلي ومحمد الضاوي كريستو، بسبب الإصابة، كما يغيب أحمد عبدالقادر، وأيضًا برونو سافيو وكذلك أيمن أشرف بالإضافة إلى شادي حسين، لأسباب فنية.

 

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي

واجه النادي الأهلي نادي الرجاء المغربي 11 مرة قبل مباراة اليوم، بينها 9 مواجهات على المستوى الأفريقي، ومواجهتين إثنتين في البطولات العربية، وجاءت نتائج مواجهات الأهلي والرجاء كما يلي:

فاز النادي الأهلي على الرجاء في 4 مباريات.

تعادل الاهلي مع الرجاء في 5 مباريات، بينها تعادل حسمه بعده الاهلي بطولة افريقيا بركلات الترجيح.

فاز الرجاء المغربي على المارد الأحمر، مرتين فقط خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

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