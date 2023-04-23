موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء السبت المقبل لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واقتنص الأهلي فوزا هاما على حساب ضيفه الرجاء المغربي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة في إطار جولة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

أحرز محمد عبد المنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متقنة في شباك الرجاء في الدقيقة 45.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الثاني عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية في شباك الرجاء.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ويواجه فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والساعة والعاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي والرجاء المغربي

وتقام مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي علي ملعب محمد الخامس بالمغرب وتذاع عبر قنوات بي ان سبورتس.

وصعد إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أندية صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء والوداد من المغرب، والترجي التونسي، والأهلي المصري، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد من الجزائر وسيمبا التنزاني.

وخاض الأهلي 24 مباراة ضد الأندية المغربية في بطولات أفريقيا المختلفة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 6 مرات، وأحرز الأحمر 30 هدفا فيما استقبلت شباكه 21 هدفا.

تاريخ مواجهات الأهلي والرجاء

والتقى الأهلي والرجاء المغربي في 9 مباريات بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الإفريقي حقق المارد الأحمر الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر في مباراتين، وسجل الأهلي 17 هدفا، واستقبلت شباكه 16 هدفا.

كانت أول مواجهة بين الأهلي والرجاء سنة 1996 في القاهرة، بنهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري، وحسم الأحمر المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أعاد الشياطين الحمر الكرة في بطولة النخبة العربية عام 1997، وكانت في المغرب ونجح المارد الأحمر في الفوز بثنائية نظيفة.

وبعد عامين، كانت المواجهة الأولى بين الأهلي والرجاء قاريًا، حيث التقيا في دوري أبطال أفريقيا 1999، وحقق الأخضر الفوز الأول له على الأحمر في لقاء الذهاب، وانتهى الإياب بالتعادل.

تكرر هذا السيناريو في دوري أبطال أفريقيا 2002، حيث انتهى لقاء الذهاب للرجاء وتعادل الفريقان في الإياب.

أما المواجهة الخامسة بين الأهلي والرجاء فتعود لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2005، وحينها فاز المارد الأحمر بالذهاب وانتهى الإياب بالتعادل أيضًا.

وفي كأس السوبر الإفريقي 2021 ، التقى الفريقان وتعادلا فى الوقت الأصلى بهدف، قبل أن يحسم الأهلى المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

وفى البطولة الماضية 2022، لعب الأهلى فى دور ربع النهائى أمام الرجاء المغربى، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، بينما انتهت مباراة الإياب فى الدار البيضاء بالتعادل بهدف، وصعود الأهلى إلى دور نصف النهائي.