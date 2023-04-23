كهربا وعبد الحفيظ يتصدران المشهد.. احتفال لاعبي الأهلي مع الجماهير بالفوز على الرجاء

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق علي اصطحاب لاعبي المارد الأحمر والجهاز الفني للفريق لتحية الجماهير التي حضرت لمؤازرتهم أمام الرجاء المغربى.

واحتفل لاعبو الأهلي بوضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز علي الرجاء مع الجماهير الغفيرة باستاد القاهرة الدولي منشدين العديد من الاهازيج الحماسية الخاصة بعشاق بالمارد الأحمر.

الأهلي يضع قدما في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

واقتنص الأهلي فوزا هاما على حساب ضيفه الرجاء المغربي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة في إطار جولة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

أحرز محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متقنة في شباك الرجاء في الدقيقة 45.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الثاني عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية في شباك الرجاء

كما ألغى حكم الراية هدفاً لصالح النادي الأهلي بقدم كهربا بداعى التسلل في الدقيقة 24.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف.