محمود أبوالدهب: كهربا اختفى خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي

أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يظهر بالمستوى الفني المنتظر منه أمام الرجاء المغربي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن محمود عبد المنعم كهربا اختفي تماماً في مواجهة لاعبي فريق الرجاء المغربي في مباراة اليوم بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" محمود كهربا لم يقدم الآداء المنتظر أمام الرجاء واختفي بين مدافعي فريق بطل المغرب".