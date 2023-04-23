إيهاب المصري: على دفاع الأهلي التخلص من الثقة الزائدة أمام الرجاء المغربي

أكد إيهاب المصري نجم المصري والمقاولون العرب السابق، أن هناك حالة من الثقة الزائدة في خط دفاع النادي الأهلي، وهو ما يعرضهم للأخطاء.

وتابع المصري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الأخطاء ظهرت اليوم بسبب الثقة الزائدة وعلى مارسيل كولر المدير الفني، تعديل هذا الأمر وتحذير اللاعبين".

وأضاف إيهاب المصري: "حال أراد الأهلي الخروج بما يريد أمام الرجاء في المغرب، عليه أن يعمل على تقليل الثقة الزائدة بالإضافة إلى معرفة كيفية الخروج بالكرة من أمام منطقة الجزاء".