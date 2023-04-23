لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

حرص محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصافحة مارسيل كولر المدير الفني وتوجيه التحية لزملائه بعد خروجه بديلا خلال مواجهة الأهلي والرجاء المغربى.

وخرج كهربا بديلا وحل مكانه مهاجم الأهلي محمد شريف ليقوم كهربا بمصافحته بحرارة شديدة دليلا علي رضائه التام عن التغيير كما قام برد تحية الجماهير له بشكل طيب.

واحتفل لاعبو الأهلي بوضع قدم في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز علي الرجاء مع الجماهير الغفيرة باستاد القاهرة الدولي منشدين العديد من الاهازيج الحماسية الخاصة بعشاق بالمارد الأحمر.

الأهلي يضع قدما في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا

واقتنص الأهلي فوزا هاما على حساب ضيفه الرجاء المغربي، بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما باستاد القاهرة في إطار جولة الذهاب لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

أحرز محمد عبدالمنعم الهدف الأول للأهلي من رأسية متقنة في شباك الرجاء في الدقيقة 45.

وعزز النادي الأهلي النتيجة ويسجل الثاني عن طريق حمدي فتحي من تسديدة قوية في شباك الرجاء

كما ألغى حكم الراية هدفاً لصالح النادي الأهلي بقدم كهربا بداعى التسلل في الدقيقة 24.

ويلتقي الفريقان يوم السبت المقبل على ملعب (محمد الخامس) بالدار البيضاء، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق هدف.