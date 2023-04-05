الأهلي يواجه الرجاء المغربي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي أمام نظيره الرجاء المغربي في دور الثمانية من عمر المسابقة.

وستقام مباريات دور الثمانية في الفترة بين 21 إبريل وحتى 29 إبريل .

وتقام حاليًا مراسم قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالقاهرة .

وصعد إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا أندية صن داونز الجنوب أفريقي والرجاء والوداد من المغرب، والترجي التونسي، والأهلي المصري، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد من الجزائر وسيمبا التنزاني.

نظام القرعة

تشهد القرعة تقسيم الأندية المتأهلة إلى تصنيفين يضم الأول متصدرى المجموعات والثاني أصحاب الوصافة ويطبق ذلك على دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويلتقى فريق من التصنيف الأول مع نظيره من التصنيف الثانى وينص نظام القرعة على ألا يتقابل في ربع النهائي فريقين من نفس المجموعة فضلا عن تحديد الطريق للنهائي.

فرق دوري أبطال إفريقيا

وتأهل لربع نهائي دوري الأبطال كل من : الأهلي (مصر) ، شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي التونسي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صان داونز (جنوب إفريقيا)، الرجاء البيضاوي (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد البيضاوي (المغرب).

الصدارة: الوداد والرجاء المغربيين، والترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي.

الوصافة : الأهلي المصري، شبيبة القبائل الجزائري، وسيمبا التنزاني، وشباب بلوزداد الجزائري.