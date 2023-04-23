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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوشيال ميديا.. رسالة غامضة من أيمن أشرف وفرج عامر يعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بعد فوز الأهلي على الرجاء.. أيمن أشرف يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

وجه أيمن أشرف، لاعب النادي الأهلي، رسالة حادة عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “شكراً لصحابي مش اشباه الصحاب النصابين شكراً انكم دائمًا فظهري ربنا يخليكم ليا”.

 

فرج عامر: اعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الاعتذار لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي بعد انتقاده له قبل اللقاء. 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: “محمود إسماعيل الحكم السوداني الذي أدار مباراة الأهلي والرجاء المغربي نجح وطلع انه اختيار مناسب لهذه المباراة اعتذر له عن كل ما ذكرته عنه قبل المباراة”. 

 

تعليق مثير للجدل من مي حلمي بعد فوز الأهلي على الرجاء

علقت الإعلامية مي حلمي على نتيجة الأهلي أمام الرجاء المغربي، في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وكتبت عبر تويتر: “الأهلي ‏ماهو كأس العالم خلص خلاص مش هنفضل عايشين علي الي فات ⁧‫الاهلي‬⁩ عاد”.

 

 

موجز السوشيال نادي الأهلي الرجاء المغربي الحكم السوداني حكم مباراة الاهلي والرجاء

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