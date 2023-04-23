فرج عامر: اعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الاعتذار لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي بعد انتقاده له قبل اللقاء.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: “محمود إسماعيل الحكم السوداني الذي أدار مباراة الأهلي والرجاء المغربي نجح وطلع انه اختيار مناسب لهذه المباراة اعتذر له عن كل ما ذكرته عنه قبل المباراة”.

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء في إياب ربع النهائي في المغرب السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.