عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: اعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

صدى البلد

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الاعتذار لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي بعد انتقاده له قبل اللقاء. 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: “محمود إسماعيل الحكم السوداني الذي أدار مباراة الأهلي والرجاء المغربي نجح وطلع انه اختيار مناسب لهذه المباراة اعتذر له عن كل ما ذكرته عنه قبل المباراة”. 

وحقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي الفوز أمام الرجاء المغربي بهدفين نظيفين في إطار ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء في إياب ربع النهائي في المغرب السبت المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلى فرج عامر النادي الأهلي الرجاء المغربي مباراة الأهلي والرجاء المغربي الحكم السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

غطاء سحابي على معظم أنحاء البلاد الجنوبية وأمطار رعدية خلال ساعات| حالة الطقس

اعرف الحقيقة.. هل يخبرك واتساب عند التقاط سكرين شوت لرسائلك وصورك؟

فرج عامر: اعتذر لحكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

ألفاظ التهنئة في العيد.. أهم العبارات وحكمها الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

نوع من تسالي العيد يحميك من السرطان والسكري .. تعرف عليه

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

فرحة حزينة .. طفلة أبكت الملايين في أول أيام العيد | من هي؟

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ