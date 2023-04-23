أخبار الرياضة.. رد فعل مثير من كهربا بعد قرار كولر بتبديله وحارس الرجاء يتوعد الأهلي قبل موقعة المغرب

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي

إيهاب المصري: على دفاع الأهلي التخلص من الثقة الزائدة أمام الرجاء المغربي

أكد إيهاب المصري نجم المصري والمقاولون العرب السابق، أن هناك حالة من الثقة الزائدة في خط دفاع النادي الأهلي، وهو ما يعرضهمللأخطاء.

اتحاد السلة يوافق على طلب الأهلي والاتحاد السكندري باستقدام حكام أجانب لنهائي الدوري

وافق الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، على استقدام حكام أجانب لمباريات نهائي دوري السوبر رجال والتيستجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري.

لم تشاهده بالتليفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

حرص محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصافحة مارسيل كولر المدير الفني وتوجيه التحية لزملائهبعد خروجه بديلا خلال مواجهة الأهلي والرجاء المغربى.

رضا عبد العال: هدف محمد عبد المنعم سهل مهمة الأهلي أمام الرجاء

أكد رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يعد نجم مباراة فريق الرجاءالمغربي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

طارق سليمان: الشناوي أنقذ الأهلي أمام الرجاء المغربي

أبدى طارق سليمان مدرب حراس المرمى، سعادته بفوز الأهلي على الرجاء البيضاوي، والتي انتهت بفوز الأهلي على ضيفه الرجاء بهدفيندون رد، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حارس الرجاء: مهمتنا ليست مستحيلة في مواجهة الأهلي المقبلة

عبر أنس الزنيتي حارس الرجاء، عن أسفه من الطريقة التي خسر بها فريقه أمام الأهلي (2-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطالإفريقيا.



أبو الدهب: أخشى على الأهلي من التحكيم أمام الرجاء

أكد محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، أنه يخشى على الأهلي من التحكيم في مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن جولةإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد الموافق 23 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة على رأسها مواجهة بيراميدز أمام مارومو جلانتسبكأس الكونفدرالية إلى جانب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني، ومواجهة مباراة يوفنتوس ضدنابولى فى الدوري الإيطالي.