أبو الدهب: أخشى على الأهلي من التحكيم أمام الرجاء

أكد محمود أبو الدهب، لاعب الأهلي السابق، أنه يخشى على الأهلي من التحكيم في مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن جولة إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو"، الذي يذاع على قناة "TeN": "مستوى الأهلي في مباراة الذهاب التي أقيمت اليوم كان جيدا، ونجح في الفوز (2-0)، لكن كنت أتمنى أن يحرز أهدافا أكثر".

وأضاف: "لا أخشى على الأهلي من الحضور الجماهيري في مباراة العودة بالمغرب، لكن أخشى فقط من التحكيم أن يكون ضد الأهلي في تلك المباراة، ويكون له دور كبير في تغيير مجرى المباراة والنتيجة".

وتابع: "محمود عبد المنعم كهربا لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال المباراة، واختفى تماما بين مدافعي فريق الرجاء، لكن يجب أن يضع تركيزه في الملعب، ولا يفكر في العقوبة التي تم توقيعها عليه من لجنة الانضباط".