حارس الرجاء: مهمتنا ليست مستحيلة في مواجهة الأهلي المقبلة

عبر أنس الزنيتي حارس الرجاء، عن أسفه من الطريقة التي خسر بها فريقه أمام الأهلي (2-0)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الزنيتي، في تصريحات تليفزيونية: “كنا الأفضل في الشوط الأول، وكان من الممكن أن نتقدم، لكننا لم ننجح”.

وأضاف: "توقيت هدف الأهلي الأول كان مؤثرا، لأنه كان متاحا أن ننهي الشوط الأول بالتعادل، ونواصل الضغط على الفريق المصري".

وأوضح أن فريقه لم يكن جيدا وافتقد التوازن والتركيز في الشوط الثاني.

وزاد: "ارتكبنا أخطاء، ولم نكن منظمين في الهدفين، خاصة أننا نعرف أننا نواجه فريقا مجربا يستغل أنصاف الفرص".

وأتم: "مهمتنا ليست مستحيلة في الإياب، ما زالت حظوظنا وافرة على ملعبنا، لأن لدينا الإمكانات لتجاوز هذه السقطة أمام جمهورنا، وعدم تكرار الأخطاء ذاتها".