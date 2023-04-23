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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

طارق سليمان: الشناوي أنقذ الأهلي أمام الرجاء المغربي

صدى البلد

أبدى طارق سليمان مدرب حراس المرمى، سعادته بفوز الأهلي على الرجاء البيضاوي، والتي انتهت بفوز الأهلي على ضيفه الرجاء بهدفين دون رد، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج البريمو على قناة TeN "الفوز 2-0 نتيجة مطمئنة، ولكن يجب توخي الحذر في مباراة الإياب".

وأضاف: "محمد الشناوي حارس الأهلي كان من نجوم المباراة، حيث تصدى لركلة ثابتة، وفرصة انفراد خطيرة في الشوط الأول".

وتابع "محمد الشناوي تألق بشكل كبير، وتعامل بصورة مميزة مع الفرص الخطيرة للخصم".

ونوه بأن "مباراة الإياب صعبة على الشناوي، ويجب أن يتحلى بالهدوء الشديد خاصة في ظل الأجواء الجماهيرية الكبيرة في المغرب، وتدريبه على التصدي للركلات الثابتة، لأن قوة الرجاء تكمن في الركلات الثابتة".

وأشار إلى أنس الزنيتي حارس الرجاء يتحمل مسئولية هدفي الأهلي، ولم يكن موفقا في تقدير الهدفين، وتحديدا الهدف الأول بسبب تقدمه على خط المرمى.

وأتم طارق سليمان: "صن داونز منافس قوي للأهلي في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم".

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