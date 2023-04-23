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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 23 - 4 - 2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الأحد الموافق 23 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة على رأسها مواجهة بيراميدز أمام مارومو جلانتس بكأس الكونفدرالية إلى جانب مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد فى الدوري الإسباني، ومواجهة مباراة يوفنتوس ضد نابولى فى الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

ريفرز يونايتد  X يانج أفريكانز – الساعة 3 عصرا على قناةbeIN Sports HD 4

الاتحاد المنستيري X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

بيراميدز X مارومو جالانتس – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 6          

اتحاد الجزائر X الجيش الملكي – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون X مانشستر يونايتد – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X توتنهام – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

بورنموث X  وست هام يونايتد – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  

إلتشي X فالنسيا – الساعة 2 ظهرا على قناةbeIN Sports HD 1                  

برشلونة X أتلتيكو مدريد – الساعة 4:15 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1

ريال مايوركا X خيتافي – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية  X فياريال – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1                  

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  

إمبولي  X انتر ميلان – الساعة 12:30 ظهرا على قناةAD SPORTS Premium 1

أودينيزي X كريمونيزي – الساعة 3 عصرا              

مونزا X فيورنتينا – الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X ليتشي – الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

فرايبورج X شالكه 04 – الساعة 3:30 عصرا                    

باير ليفركوزن X لايبزيج – الساعة 5:30 مساء          

بوروسيا مونشنجلادباخ X يونيون برلين – الساعة 7:30 مساء                

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

ستاد ريمس   X ستراسبورج – الساعة 1 ظهرا                    

لوريان X  تولوز – الساعة 3 عصرا              

اجاكسيو X  ستاد بريست 29 – الساعة 3 عصرا      

نانت X تروا – الساعة 3 عصرا          

نيس X كليرمون فوت 63 – الساعة 3 عصرا

مونبلييه X رين – الساعة 5 مساء                    

ليون   X مارسيليا – الساعة 8:45 مساء

 

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