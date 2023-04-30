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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشهامة أنهت حياته.. شاب ينقذ آخر من الغرق فيلقى حتفه| تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الشهامة النادرة قدمها شاب من محافظة الدقهلية يدعى محمد الزناتي الذى لم يتجاوز عمره الـ 25 عاما، وذلك بعد أن تحرك ببطولة نادرة لإنقاذ غريق في بحر منية سندوب، بعد ان صدمته سيارة كارو ولم يتمكن من الخروج من المياه، وبالفعل بعد مجهود شاف تمكن الشاب الشهم من إنقاذ الغريق. 

 

وفي أثناء إنقاذ الغريق كان الشاب الشجاع قد بذل مجهودا كبيرا من أجل إنقاذه، فلم يتمكن أن ينقذ نفسه من الغرق، فقرق في المياه ولم يستطع أحد إنقاذه في مشهد نادر من الشهامة التى أدت إلى أنه ضحى بحياته من أجل إنقاذ شخص آخر لا يعرفه. 

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تفاصيل الواقعة

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بأنه تم انتشال جثمان شاب غريق في بحر منيه سندوب بالدقهلية يدعى  محمد الزناتى محمد  ٢٥ عاما، وتبين أنه كان قد أنقذ شابا سقط فى المياه بعد أن صدمته سيارة كارو، ولكن المياه جرفته ولفظ أنفاسه داخلها ولم يستطع أحد إنقاذه. 

 

تم نقل الجثمان إلى مستشفى الطوارئ وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

محافظة الدقهلية سندوب غريق الشهامة الجثمان

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