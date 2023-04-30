الأمم المتحدة تحذر من موجات نزوح كبيرة في السودان

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، من أن الاشتباكات الدائرة في السودان بين القوات المسلحة ومليشيات الدعم السريع قد تؤدي إلى موجات نزوح كبيرة لللاجئين.

وقال جوتيريش في بيان: "احتدام الصراع في السودان سيؤدي إلى مزيد من موجات النزوح داخل البلاد وخارجها".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في السودان إن 528 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 4599 آخرون، في حين أعلنت الأمم المتحدة عددا مماثلا من القتلى لكنها تعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين بسبب القتال يتجاوز 75 ألفا.

تفاؤل أممي

وفي وقت سابق، قال فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إنه استشعر تغيرا في مواقف الجانبين في الآونة الأخيرة وإنهما منفتحان على مفاوضات.

وأضاف أن طرفي الصراع سيقبلان "شكلا ما من المحادثات".

وتابع قائلا "لم تكن كلمة مفاوضات أو محادثات واردة في خطابيهما خلال الأسبوع الأول أو نحو ذلك".

وقال بيرتس إن الطرفين رشحا ممثلين عنهما للمحادثات التي اقتُرحت إقامتها إما في جدة بالسعودية أو في جوبا بجنوب السودان، لكنه استطرد قائلا إن ثمة سؤالا عمليا حول ما إذا كان بوسعهما الذهاب إلى هناك "للجلوس معا فعليا".

وأضاف أن المهمة التي لا تحتمل التأخير هي تطوير آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.