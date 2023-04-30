سفير مصر السابق بالخرطوم: الحرب في السودان أصبحت أهلية

قال السفير محمد الشاذلي، سفير مصر السابق في السودان، إن الوضع في الخرطوم، مأساوي بسبب الحرب القائمة بين قوتين عسكريتين.

وتابع محمد الشاذلى خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة "، أن الحرب تسببت فى مقتل أكثر من 400 مدني وإصابة أكثر من 1000 إضافة إلى الدمار الذي حل بالعديد من المناطق.

وأوضح سفير مصر السابق في السودان، أن الحكومة بالخرطوم تفككت، ونشبت حرب بين المواطنين فى الشوارع، وانقطعت الخدمات.

المكون المدني

وأضاف: "الحرب فى السودان أصبحت أهلية وغاب المكون المدني عن القرار".