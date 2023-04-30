لو كنت نباتي.. تناول 4 أطعمة مليئة بالحديد

الحديد، عنصر غذائي أساسي للجسم، مثل البروتين والكالسيوم، ويمكن أن يتسبب نقص الحديد في الإصابة بفقر الدم، ويتسبب في مشاكل خطيرة مثل نقص الطاقة وضعف وإرهاق الجسم، وضيق التنفس، والصداع، والتهيج، والدوخة.

صحيح أن الحديد موجود بكثرة في اللحوم والأطعمة الأخرى غير النباتية، لكن العديد من الأطعمة النباتية هي أيضًا مصدر جيد للحديد، كشف موقع هيلثي عنها .

في أي أصناف نباتية يوجد الحديد؟

الزبيب (10 جرام) = 0.7 مجم

العدس (30 جرام) = 6.6 مجم

فول الصويا (30 جرام) = 2.4 مجم

أوراق الكاري (10 جرام) = 0.87 مجم

كمية الحديد التي يحتاجها الأطفال يوميًا

من 1 إلى 3 سنوات: 7 ملغ

من 4 إلى 8 سنوات: 10 ملغ

كمية الحديد التي يحتاجها الرجال يوميًا

من 9 إلى 13 سنة: 8 ملغ

من 14 إلى 18 سنة: 11 ملغ

19 سنة وما فوق: 8 ملغ

كمية الحديد التي تحتاجها المرأة يوميًا

من 9 إلى 13 سنة: 8 ملغ

من 14 إلى 18 سنة: 15 ملغ

من 19 إلى 50 سنة: 18 ملغ

51 سنة وما فوق: 8 ملغ

أثناء الحمل: 27 ملغ

كيفية زيادة امتصاص الحديد